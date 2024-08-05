Sosyal medya fenomeni Tuna Tavus, YouTube'daki popüler yemek videolarının yanı sıra vücut geliştirme içerikleriyle de tanınıyor. Tavus, son paylaşımında 1270 kg ağırlığındaki bir Egea 1.6'yı kaldırarak büyük yankı uyandırdı.

Tuna Tavus, takipçisinden gelen bir isteği yerine getirerek 1 tonluk Egea 1.6 otomobili kaldırdı. Video, sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok kullanıcı tarafından izlendi. Tavus'un bu etkileyici hareketi, bazı izleyiciler tarafından tehlikeli bulundu.