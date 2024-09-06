Genç Hayat Vakfı’nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile imzaladığı 5 yıllık protokol kapsamında uygulanan B.E.S.T Programı, Düzce'deki mevsimlik tarım işçisi çocuklarına yönelik faaliyetleriyle dikkat çekti. Bakan Vedat Işıkhan, programın Düzce'deki yaz okulu etkinliklerini ziyaret ederek çocukların hedeflerini dinledi ve çeşitli gözlemler yaptı.

B.E.S.T Programı: Sürdürülebilir ve etik yaklaşım

B.E.S.T (Balsu, Etik, Sürdürülebilir ve İzlenebilir) Programı, mevsimlik tarım işçilerine yönelik yaşam koşullarını iyileştirmek ve çocuk işçiliğini önlemek amacıyla geliştirilmiş bir projedir. 2024 yazında Düzce, Ordu, Sakarya ve Samsun illerinde uygulanan program, çeşitli sosyal ve eğitim destekleri sunmaktadır.

Bakan Işıkhan’ın ziyareti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Düzce’deki yaz okulu faaliyetlerine katılarak çocuklarla birebir sohbet etti. Işıkhan, çocukların hedeflerini sordu ve onlara kendi başarı hikayesini anlattı. Bahçe ziyaretinde bulunarak, “Tüm kamu görevlilerimizin temel hedefleri Düzce’de misafir olan kardeşlerimizi daha iyi ağırlamak ve onlara destek vermektir,” şeklinde yorumda bulundu.

Eğitim ve destek faaliyetleri

B.E.S.T Programı kapsamında, mevsimlik tarım işçilerinin yaşam standartlarını artırmak ve çocuk işçiliğini önlemek için çeşitli eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Bu yıl yaz döneminde 1000’den fazla çocuk, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenler eşliğinde yaratıcı düşünme, kendini ifade etme ve dijital becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Eğitimler, hem yerinde uygulama hem de yaz okulu modelleri ile gerçekleştirildi.

Çiftçi görüşmeleri ve farkındalık çalışmaları

Program, çiftçi görüşmeleri ve mevsimlik tarım işçiliğine dair farkındalık çalışmalarıyla da dikkat çekti. 493 çiftçi ile yapılan görüşmeler sonucunda, 305 çiftçi program kapsamında işbirliği yapma isteğini ifade etti.

Programın verileri ve katılım

B.E.S.T Programı’nın verileri, eğitim faaliyetlerine katılan çocuk sayısını ve çiftçi görüşmelerini detaylandırmaktadır. Toplamda 837 çocuk eğitim aldı; Sakarya’da 238, Düzce’de 306, Samsun’da 206 ve Ordu’da 44 çocuk bu eğitimlerden faydalandı. Çiftçi görüşmeleri ise şu şekilde dağıldı: Sakarya’da 193, Düzce’de 214, Ordu’da 38 ve Samsun’da 48 çiftçi ile görüşüldü.

Gelecek vizyonu

B.E.S.T Programı, Türkiye’de yerel katılımı artırarak köklü bir dönüşüm yaratmayı hedeflemektedir. Yıl boyunca devam edecek bu program, tüm paydaşların katkısıyla daha geniş bir etki alanı oluşturmayı amaçlamaktadır.