Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in, bu akşam Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne dair yeni bir değerlendirme yapması bekleniyor. Ekonomistlerin büyük çoğunluğu, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunda bir artış yapacağını tahmin ediyor.

Fitch’in türkiye değerlendirmesi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bu akşam Türkiye ekonomisiyle ilgili önemli bir değerlendirme yapacak. Mart ayında Türkiye’nin kredi notunu ‘B’den ‘B+’ya yükselten ve not görünümünü durağandan pozitife revize eden Fitch, bu kez de Türkiye’nin kredi notunda bir artışa gitmesi bekleniyor. Fitch'in yapacağı değerlendirme, Türkiye’nin ekonomik istikrarı açısından kritik bir öneme sahip.

Ekonomistlerin tahminlerine göre, Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu “BB-” seviyesine yükseltmesi muhtemel. Bu, Türkiye'nin kredi notunun iyileşmesi anlamına gelirken, ülke ekonomisinin dış yatırımcılar tarafından daha güvenilir bir liman olarak görülmesi için de önemli bir adım olacak.

Ekonomistlerin beklentileri ne yönde?

Foreks Haber'in düzenlediği ankete katılan 15 ekonomistten 11’i, Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu “BB-” seviyesine çıkaracağını öngörüyor. Not artışı bekleyen ekonomistlerin büyük bir kısmı, not görünümünün korunacağını düşünürken, 3 ekonomist görünümün "durağan" seviyesine çekileceğini tahmin ediyor.

Fitch'in değerlendirmesi, Türkiye'nin kredi notunu yeniden yatırım yapılabilir seviyelere yaklaştırma yolunda atılacak önemli bir adım olarak görülüyor. Ancak Türkiye'nin mevcut kredi notu, Fitch’in yanı sıra diğer derecelendirme kuruluşları olan S&P ve Moody’s nezdinde yatırım yapılabilir seviyenin dört kademe altında yer alıyor.

Türkiye, son dönemde ekonomik reformlar ve dış ticaretteki olumlu gelişmeler ile dikkat çekiyor. Merkez Bankası’nın para politikalarındaki kararlılığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın stratejik adımları, Türkiye ekonomisine dair olumlu bir hava yaratmış durumda. Bu gelişmeler, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’ye dair değerlendirmelerinde etkili olabilir.