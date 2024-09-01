"Sosyal güvenlik sisteminin, milli güvenlik" meselesi olarak gördüğünü aktaran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal güvenlik sisteminin sadece bugünün değil, gelecek nesillerin teminatı olduğunu, muhalefetin popülizmine kurban edilecek bir oyun alanı olmadığını dile getirdi.

"Borçları en kısa sürede yasal yollarla tahsil edeceğiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin SGK'ye olan prim borçlarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

Belediyelerin 96 milyar liralık SGK borcu, seçimden sonraki 2 ayda 120 milyara yükseldi. Bu belediyelerin neredeyse tamamı CHP'li belediyeler. Peki ya CHP'nin kalesi denilen İzmir Büyükşehir Belediyesinin SGK borcu ne duruma gelmiş biliyor musunuz? 5 yılda 885 kat artmış. Şimdi diyorlar ya 'AK Parti'den borçlu belediyeler devraldık' diye. Sizlere sormak isterim. Peki bu 885 kat artan borcu, AK Parti'den mi devraldılar? İzmir CHP'ye AK Parti'den mi geçti? Üstelik son birkaç ayda borcu 5,3 milyar liradan 7,8 milyar liraya yükselerek, SGK'ye en borçlu belediye durumuna geldi. CHP belediyeciliği nasıldır diye merak ediyorsanız buyurun İzmir’e bakın. İzmir'in CHP'li ilçeleri de büyükşehrin yolundan gidiyor. Borçları hızla artıyor. Buradan onlara da son uyarımı yapmış olayım. Bu borç sarmalından belediyelerin çıkması lazım.

Bakan Işıkhan, İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyelerinin de İzmir'le aynı durumda olduğunu belirterek, "CHP'li belediyelerin çoğu bu durumda. Ve iki ayda 96 milyardan 120 milyar liraya çıkan borç, buna müdahale edilmezse 200 milyara da, 300 milyar liraya da çıkacak. Kimse kusura bakmasın, SGK olarak biz borçlarımızı en kısa sürede yasal yollarla tahsil etme yoluna gideceğiz. Çocuklarımızın, emeklilerimizin geleceğini riske atamayız. SGK olarak aktüeryal dengeyi ve sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız." dedi.

"Millete hakaret edenler, CHP'nin onur konuğu oluyor"

93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılışında, sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan ve tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu'nun protokolde yer almasını eleştiren Işıkhan, şöyle devam etti:

Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, AK Parti'ye oy vermiş vatandaşlarımıza, bugün burada tekrarlamaktan imtina edeceğim ağır hakaretleri yapan birini, CHP Genel Başkanı İzmir'de bir programda onur konuğu yaptı. Millete hakaret edenler, CHP'nin onur konuğu oluyor. Hep birlikte, karşı olmamız gereken hakaret ve küfür, ana muhalefet partisi ve yöneticileri tarafından meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Buradan hem hakaret ve küfür etmeyi alışkanlık haline getiren terbiye yoksunlarını hem de bunu meşrulaştıran CHP ve yönetimini kınıyorum. KPSS ön lisans oturumu soruları ve cevapları erişime açıldı