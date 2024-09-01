Yunanistan, 1 Eylül itibarıyla Altın Vize uygulamasının şartlarını sıkılaştırdı. Artık Yunanistan’da emlak alarak oturma izni edinmek isteyenler, büyük şehirlerde ve büyük adalarda minimum 800 bin Euro, diğer bölgelerde ise 400 bin Euro yatırım yapmak zorunda. Bu düzenleme, ülkenin konut krizini çözmeyi ve emlak piyasasında fiyat artışlarını kontrol altına almayı hedefliyor.

Önceki uygulamada, Atina ve Selanik gibi bölgelerde bu sınır 250 bin Euro olarak belirlenmişti. Yunan hükümeti ayrıca, özel durumlarda koruma altındaki binaların satın alınmasıyla 250 bin Euro asgari yatırım şartını sürdürecek.

Altın Vize sahipleri, AB bölgesinde serbest dolaşım hakkına sahip oluyor ve vize aile üyelerini de kapsıyor. Son yıllarda, özellikle Çinli ve Türk yatırımcılar tarafından rağbet gören uygulama, ülkeye geçen yıl 2,5 milyar Euro'luk bir gelir sağladı.