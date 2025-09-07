Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sakarya Belediyesine ait Sosyal Gelişim Merkezi’nde kadın girişimciler ve kadın kooperatif temsilcileriyle bir araya geldi. Işıkhan, kadın istihdamını güçlendirmek için hayata geçirilen İş Pozitif programının önemine değindi.

Türkiye Yüzyılı buluşmaları devam ediyor

Bakan Işıkhan, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikte salonu dolduran kadınlara hitap etti. Işıkhan, “Bu mücadelemiz yüz yılı kurtarmak için değil, yüz yıla yön vermek içindir” ifadelerini kullandı.

1 milyon 450 binden fazla kadın iş gücüne kazandırıldı

Işıkhan, İş Pozitif programıyla kamu kurumları, kadın kooperatifleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörü aynı çatı altında buluşturduklarını belirtti. Program sayesinde bugüne kadar 1 milyon 450 binden fazla kadın iş gücüne kazandırıldı.

Kadınların üretimdeki rolünden bahsetti

Bakan, “Her meslekte kadın eli” ve “Kadın istihdamı için pozitif ayrımcılık” projeleriyle kadınların geleneksel alanların dışında üretimde yer almalarını desteklediklerini aktardı. Pilot illerde kurulan İş Pozitif Ofisleri ve kadın odaklı istihdam fuarlarının önemli adımlar olduğunu vurguladı.

Işıkhan, kadınların emeğinin Türkiye’nin geleceğini inşa ettiğini ifade ederek, yüz yıl önce yakılan kurtuluş mücadelesinin meşalesinin, önümüzdeki yüzyılı Türkiye’nin Yüzyılı yapmak için büyük bir birlik ruhuna dönüşeceğini belirtti.