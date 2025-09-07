İzmir Alsancak’ta Filistin’e Özgürlük Platformu’nun çağrısıyla toplanan kitle, İsrail ve ABD’nin Gazze’deki saldırılarını protesto etti. Katılımcılar, tam ambargo talebini dile getirdi.

Basına açıklama yapıldı

Katılımcılar ÖSYM binası önünde “Soykırımı durdurmak için İsrail’e tam ambargo” pankartı açtı. “Katil ABD katil İsrail”, “Limanları kapat, ticareti kes”, “Dur de dur de soykırıma” ve “Katil ABD Ortadoğu’dan defol” sloganları eşliğinde Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne yürüdü.

Yürüyüşte basın metnini okuyan Esra Sevinç, İsrail’in Gazze’deki saldırıları ve abluka uygulamalarına dikkat çekti. Sevinç, son 23 ayda 63 binden fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, bunların 18 bininin çocuk olduğunu belirtti. Ayrıca altyapı, okullar ve sağlık hizmetlerinin ciddi zarar gördüğünü vurguladı.

Sevinç, İsrail’in sivillere, gazetecilere ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarını kınadı ve 2023’ten bu yana 247 medya çalışanının hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Tam ambargo çağrısı

Katılımcılar, İsrail ile tüm ticari, ekonomik, askeri ve kültürel ilişkilerin sonlandırılmasını ve Türkiye’nin de tam ambargo uygulamasını talep etti. Sevinç, ayrıca Gazze’ye insani yardım ulaştırma çabalarını desteklediklerini belirterek, uluslararası dayanışmayı büyütme çağrısı yaptı.