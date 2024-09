Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, belediyelerin işten çıkardığı işçilerin yanında olacaklarını belirterek, “Bizim için her işçi, her emekçi, alın teri döken her insan kutsaldır. Kimsenin; çalışanların emeğini, ekmeğini heba etmeye, umutlarını kırmaya hakkı yoktur” dedi.

Vedat Işıkhan, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi. İlk olarak Van Valiliğini ziyaret eden Bakan Işıkhan, daha sonra partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları' programına katıldı.

Belediyelerin işten çıkardığı işçilerle ilgili de konuşan Bakan Işıkhan, “Demokratik süreçlerin bir gereği olarak, çeşitli belediyelerde yeni yönetimler göreve geldi. Fakat bu görev değişimlerinde maalesef, demokrasinin ruhuna aykırı, adaletin terazisini sarsan uygulamalara şahit olduk. Seçimlerden sonra sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti, ben de açıkça uyardım. Belediye işçilerinin ekmeğiyle oynamayın dedim. Ama maalesef bazı belediyelerde, binlerce işçinin, emekçinin, ekmeğiyle oynandı. Belediye yönetimlerinin kadrolaşma adına binlerce işçiyi haksız yere işten çıkardığı bir tabloyla karşılaştık. Bizim için her işçi, her emekçi, alın teri döken her insan, kutsaldır. Kimsenin çalışanların emeğini, ekmeğini heba etmeye, umutlarını kırmaya hakkı yoktur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, bu süreçte durumu yakından takip ettik, etmeye devam ediyoruz. Belediyelerin aldığı keyfi kararlar karşısında harekete geçerek kapsamlı bir teftiş başlattık. Teftişler sonucunda gördük ki, işten çıkarılan binlerce işçi, haksız bir şekilde mağdur edilmiştir. Bu nedenle ilgili belediyelere ciddi para cezaları kestik ve işçilerin haklarını korumak adına gereken tüm adımları attık. Bu karanlık tablonun yaşandığı belediyelerden ikisi de maalesef Van’da; Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesi. Bizim anlayışımız şu; emek ve alın teri siyasetin malzemesi olamaz. Biz, işçinin hakkını korumak, adaleti tesis etmek ve herkesin ekmeğine sahip çıkmakla mükellefiz. Gerek Van’da gerek diğer illerde yaşanan bu işçi kıyımını asla görmezden gelmedik, gelmeyeceğiz. Haksızlığa uğrayan işçilerimizin hakkını sonuna kadar savunacağız” diye konuştu.

16 belediyeye 25 milyon 700 bin lira idari para cezası

Işıkhan, toplu işte çıkarma, ayrımcılık gibi konularda 16 belediyeye 25 milyon 700 bin lira idari para cezası adımını attıklarını söyledi. İşçilere ödenmeyen 118 milyon liralık işçi alacağının 49 milyon lirasının ödenmesini sağladıklarını savunan Işıkhan, şunları söyledi:

“Kalan 69 milyon liranın da işçilere ödenmesi için idari yönden adımları attık. Bunu da ödeteceğiz. Ayrıca, konusu suç teşkil eden eylemler için de bakanlık olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Hukuken emekçilerimizin yanında, takipçisi de olacağız. İşçilere, emekçilere bu zulmü reva görenler, bir daha ağızlarına emek ve emekçi lafını almasınlar.”

Soma’da AK Partili vekilin şirketi işçileri işten attı

Bakan Işıkhan’ın “işçi hakları”ndan bahsettiği bugünlerde Manisa Soma'da AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun sahibi olduğu Fernas Madencilik'te işçiler Bağımsız Maden İş Sendikasına üye olduğu için altı işçi işten atıldı. Ocak önünde direnişe başlayan işçilerin eylemine jandarma müdahale etti. Bazı işçiler gözaltına alındı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası’nın Genel Başkanı Gökay Çakır, süreci şöyle anlatmıştı:

“Biz direnirken çocuklarımız okullarına başladı. Hakkımızı istedik diye işçilerle birlikte gözaltında iki gün rehin tutulduk, telefonlarımıza el kondu. Biz işçinin her zaman yanında olduk, olacağız. Bizi öbür sendikalarla karıştırmayın. Bağımsız Maden İş Sendikası'nın özelliği de güzelliği de bu. 301 madenci öldürüldüğünde 2831 madenci sokağa atıldı, Bağımsız Maden İş Sendikası Ankara'ya yürüyüş yaptı. Yasayı değiştirdi, işçilerin tazminatını aldı. Siz bizim Facebook sayfamızı kapattınız ama işçi sınıfı bizi tanır. Siz isteseniz de istemeseniz de biz bu işçilerin hakkını söke söke alacağız. Herkesi çok iyi görüyoruz, kimin korunup kullandığının farkındayız. İşçiyi tehdit ediyorsunuz. Biz Bağımsız Maden İş Sendikası'yız, biz oncu, buncu değil işçiyiz. İşçinin hakkını da ölümüne kadar savunacağız!”