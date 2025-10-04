Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen “IŞIK Yüksek Güçlü Lazer Sistemi”nin kritik kabul testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu. Bakan Kacır’a göre sistem; 20 kW güç, 5 kilometreye kadar körleştirme ve 1,5 kilometreye kadar hareketli hedefleri imha/eritme kabiliyeti sunuyor.

IŞIK nedir, ne yapıyor?

Teknik yetenekler

Güç: 20 kW lazer kaynağı.

Körleştirme: Yaklaşık 5 kilometreye kadar elektronik/optik hedefleri körleştirme kabiliyeti.

Fiziksel etkisi: Yaklaşık 1,5 kilometreye kadar hareketli hedefleri imha veya eritme kapasitesi (hedef, mesafe ve çevresel koşullara bağlı olarak değişir).

Platform uyumu: Kara ve deniz platformlarında, aynı zamanda sabit konuşlu savunma sistemlerinde kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

Nerede geliştirildi ve kim destekledi?

IŞIK projesi TÜBİTAK BİLGEM’in Elektro-Optik ve Lazer birimleri tarafından yürütüldü. Proje, ülkenin lazer ve elektro-optik teknolojilerindeki yetkinliğini kullanarak milli kaynaklarla geliştirildi ve TÜBİTAK SAVTAG desteğiyle hayata geçirildi.

Savunma yeteneğine katkısı ve kullanım alanları

IŞIK, özellikle insansız hava araçları (İHA/drone) ve hassas optik/elektronik sistemlere karşı caydırıcı ve savunma amaçlı bir silah olarak öne çıkıyor. Modüler tasarım sayesinde kara ve deniz platformlarına entegrasyonu planlanıyor; sabit konuşlu istasyonlarda da erken aşamada hava savunma rolü üstlenebilir. Bu kabiliyetler, sistemin modern çatışma ortamlarında çeşitli tehditlere hızlı yanıt vermesini sağlayabilir.

Kritik kabul testleri; lazer kaynağı performansı, hedefe nişan alma, izleme, termal yönetim, güvenlik ve platform entegrasyonu gibi çok disiplinli kriterleri içerir. Bu testlerin başarıyla tamamlanması, sistemin seri üretime veya saha kullanımına hazır olma yolunda önemli bir adımı işaret eder. Resmi açıklamalarda bu aşamanın “kritik kabul” olarak tanımlandığı belirtildi.

Lazer silahları alanında teknolojik ilerlemeler, savunma kabiliyetlerini artırırken uluslararası hukuk, sivil güvenlik ve etik tartışmaları da beraberinde getirir. Uzmanlar, kullanım kuralları, sivil hedeflerin korunması ve bilginin güvenli paylaşımı gibi alanlarda şeffaflık ve denetime vurgu yapıyor. Bu tür sistemlerin geliştirilmesi ve konuşlandırılması sürecinde yasal ve operasyonel çerçevenin netleştirilmesi önem taşıyor. (Genel analiz; resmi açıklamalar bu konuları ayrıntılı şekilde ele alıyor).

Ne zaman hizmete girer?

Resmi açıklamada kritik testlerin tamamlandığı bildirildi; ancak seri üretim, entegrasyon ve operasyonel kabul süreçleri ile ilgili takvim detayları henüz kamuoyu ile paylaşılmadı. Kurumlar bu aşamaları takip eden süreçlerde duyuracaklarını belirtiyor.

Bakan Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: