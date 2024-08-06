Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adıyaman'da düzenlenen Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi kapsamında gerçekleştirilen elektrikli araç teslim töreninde, Türkiye'nin elektrikli araç devrimindeki iddiasını ve başarısını vurguladı. Kacır, Türkiye'nin yeni nesil araç AR-GE ve üretiminde dünya çapında bir üs haline geldiğini belirtti.

Türkiye'nin elektrikli araç vizyonu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin elektrikli araç üretimi ve teknolojisinde önemli bir konuma ulaştığını ifade etti. Kacır, "Elektrikli araç devriminde en iddialı ülkelerden biriyiz. Yapılan yatırımlarla Türkiye, akıllı araç üretiminde bir üs haline gelmiştir" dedi. Bu açıklama, Türkiye'nin gelecekteki teknolojik atılımlarının bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Adıyaman'da çevreci yatırımlar

Bakan Kacır, Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi kapsamında düzenlenen törenle 8 adet elektrikli çevre dostu aracı teslim etti. Adıyaman'ın turizmine çevreci ve sürdürülebilir çözümler ürettiklerini söyleyen Kacır, bu tür projelerin diğer illerde de yaygınlaşacağını belirtti. "Turizmde sürdürülebilir ve çevreci çözümlere önem veriyoruz. Adıyaman turizmine kazandırılan bu araçlar, çevre dostu ulaşım çözümlerinin bir örneğidir" ifadelerini kullandı.

Elektrikli araç üretiminde Türkiye'nin rolü

Bakan Kacır, Türkiye'nin elektrikli araç üretimi ve AR-GE çalışmalarındaki başarısına dikkat çekerek, ülkenin bu alanda dünya çapında bir üs haline geldiğini vurguladı. "Türkiye, yeni nesil araç AR-GE ve üretim üssü olarak dünya sahnesinde yerini sağlamlaştırdı. Bu yatırımlar, ülkemizin teknolojik geleceği için büyük önem taşıyor" dedi.

Gelecek hedefleri ve stratejiler

Türkiye'nin elektrikli araç devrimindeki hedefleri ve stratejileri hakkında bilgi veren Kacır, yerli üretim ve AR-GE çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini belirtti. "Elektrikli araçlar, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin önemli bir parçasıdır. Bu alandaki yatırımlarımız ve projelerimiz, ülkemizi dünya çapında bir teknoloji üssü haline getirecektir" şeklinde konuştu.