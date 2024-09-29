Bakan Kacır Togg, Yeni Düzenlemelere Hızla Uyum Sağladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un yeni modeli T10F’yi Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) teknoloji kampüsünde test etti. Bakan Kacır, bu modelin farklı bir hedef kitleye hitap edeceğini belirterek, "T10F, daha spor bir tasarıma sahip ancak sedan araç beklentilerini de karşılayacak şekilde tasarlandı" dedi.

T10F'nin özellikleri

Kacır, T10F’nin mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla menzil sunduğunu ve bu durumun elektrikli araç kullanıcıları için önemli bir avantaj olduğunu vurguladı. Ayrıca, "Gelecek yıl T10F'in piyasaya sunulacağını aktardım. Togg, hem AR-GE hem de üretim faaliyetlerini doludizgin sürdürüyor" şeklinde konuştu.

Güvenlik ve regülasyonlar

Bakan Kacır, Togg'un güvenlik ve dayanıklılık test süreçlerinin başladığını belirtti. Eylül ayı itibarıyla Türkiye’de küresel güvenlik regülasyonlarına uyum sürecinin başlatıldığını ifade eden Kacır, "Togg, bu yeni düzenlemeye en hızlı şekilde uyum sağladı. Özellikle otonom sürüş kabiliyetleri konusunda deneyim kazandım" diye ekledi.

Şarj istasyonları ve gelecek hedefleri

Türkiye’nin elektrikli araçların yaygınlaşmasına yönelik desteklerle şarj istasyonlarının ülke genelinde yaygınlaştırıldığını belirten Kacır, şu anda Türkiye'de 23 bin halka açık şarj noktası bulunduğunu ve bunların 8 bininin hızlı şarj imkanı sunduğunu açıkladı. "Türkiye, Avrupa'da elektrikli araç başına düşen halka açık şarj istasyonu açısından lider ülkelerden biridir. Bu liderliğimizi güçlendireceğiz" dedi.

Togg'un geleceği

Kacır, Togg'un AR-GE, inovasyon ve üretim yetkinlikleriyle Türkiye’nin gururu olmaya devam edeceğini belirterek, "Burada muhteşem, gencecik ve deneyimli bir ekip var. Biz de her daim Togg'un yanında olmayı, desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.