Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremzede vatandaşlara yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "Eylül ayında teslim edeceğimiz konut sayısını 100 bine, yıl sonuna kadar ise en az 200 bine ulaştıracağız. 2025 yılı sonuna kadar tüm depremzedeler yeni yuvalarında olacak," dedi.

Kahramanmaraş'ta yeniden yapılaşma çalışmaları

Bakan Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinde büyük hasar gören ve çok sayıda can kaybının yaşandığı Kahramanmaraş Ebrar Sitesi'nde devam eden inşaat çalışmalarını inceledi. Kurum, "Bugüne kadar Kahramanmaraş'ta 17 bin 592 yeni konut ve iş yerini teslim ettik. Hedefimiz yıl sonuna kadar 21 bin 544 yeni konutu daha tamamlayarak depremzede kardeşlerimize teslim etmek," ifadelerini kullandı.

Deprem bölgeleri için insanüstü çaba

Kahramanmaraş ve diğer 10 ilin yeniden inşası için büyük bir çaba harcadıklarını belirten Bakan Kurum, "11 ilde toplam 302 bin konut ve iş yeri inşaatına başladık, bu süreçte 153 bin işçi, mimar ve mühendisle gece gündüz çalışıyoruz. Depremzedelerimizi bir an önce güvenli ve sağlam yuvalarına kavuşturmak en büyük önceliğimiz," dedi.

Heyelan riski taşıyan bölgelerde bilimsel çalışmalar devam ediyor

Onikişubat ilçesinde heyelan riski taşıyan bölgelerle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Kurum, "Boğaziçi ve Vadi bölgelerinde bilimsel çalışmalarımız devam ediyor. Ekim ayında bu çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacağız," dedi. Kahramanmaraş ve çevresindeki diğer ilçelerde de projelerin hızla ilerlediğini ifade etti.

Deprem bölgesinin Türkiye ekonomisindeki önemi

Bakan Kurum, deprem bölgesinin ülke ekonomisi için önemine dikkat çekerek, "Bu bölgede nüfusumuzun %16'sı yaşıyor ve Türkiye'deki her beş çocuktan biri burada büyüyor. Ayrıca, çalışan nüfusun %13'ü burada istihdam ediliyor. Deprem bölgesi adeta ekonomimizin lokomotifi konumunda," şeklinde konuştu.

Ebrar Sitesi'nde yeni yaşam başlıyor

Ebrar Sitesi'nde 770 yeni konutun yapımının sürdüğünü belirten Bakan Kurum, "Yıl sonunda Ebrar Sitesi'ni tamamlayarak, depremzedelerimizi 6 Şubat'ta yeni evlerine kavuşturacağız," dedi. Bu adımın hem Maraş için hem de Türkiye için çok önemli olduğunu vurguladı.