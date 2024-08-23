Bunlar da ilginizi çekebilir

Asayiş kontrolleri de büyük bir titizlikle yapıldı. Toplam 41 umuma açık yerin denetlendiği uygulamalarda, 829 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Aramaları bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Denetimler sırasında, ilçedeki ana caddelerde toplam 170 araç sorgulandı. Bu araçlardan 45’i çeşitli kusurlardan dolayı toplam 83 bin 586 lira para cezasına çarptırıldı. Ayrıca, 1 araç trafikten men edildi.

Denizli'de araç yoldan çıkarak kaza yaptı: 4 yaralı

Denizli'de araç yoldan çıkarak kaza yaptı: 4 yaralı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde, asayiş ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen geniş çaplı denetimlerde dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.