Balıkesir’in Gönen ilçesinde, asayiş ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen geniş çaplı denetimlerde dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi.
Denetimler sırasında, ilçedeki ana caddelerde toplam 170 araç sorgulandı. Bu araçlardan 45’i çeşitli kusurlardan dolayı toplam 83 bin 586 lira para cezasına çarptırıldı. Ayrıca, 1 araç trafikten men edildi.
Asayiş kontrolleri de büyük bir titizlikle yapıldı. Toplam 41 umuma açık yerin denetlendiği uygulamalarda, 829 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Aramaları bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.