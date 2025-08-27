Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hafta sonu İzmir’e gelerek çeşitli temaslarda bulunacak. Bakan Kurum’un programındaki en önemli duraklardan biri Ödemiş olacak.

Geçtiğimiz aylarda çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarla bir araya gelecek olan Bakan Kurum, Ödemiş merkezde inşa edilecek yeni konutların temel atma törenine katılacak.

Kurum’un ziyaretiyle birlikte yangın mağduru aileler için başlatılan konut projesinde resmi süreç de başlamış olacak. Temel atma töreninin ardından Bakan Kurum’un vatandaşlarla bir araya gelerek projeye dair bilgi vermesi bekleniyor.

Bakanlığın açıklamasına göre, yeni yapılacak evlerin kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.