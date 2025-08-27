Batman’ın Gap Mahallesi’nde yaşayan 8. sınıf öğrencisi Ömer Çoban, evine dönerken yol kenarındaki çöp konteynerinin yanında siyah bir poşet fark etti. İçini açtığında yaklaşık 1 milyon 600 bin lira değerinde altın ve bir miktar para ile karşılaşan Ömer, bulduklarını hiç vakit kaybetmeden annesiyle paylaştı. Annesinin yönlendirmesi üzerine poşeti polis ekiplerine götürerek teslim etti.

Olayın basına yansımasının ardından Batman Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve Batman Belediyesi temsilcileri, Çoban ailesini evlerinde ziyaret ederek genç öğrenciye teşekkür etti. Ziyarette Ömer’e tablet, top ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi.

Yaşadığı anı İhlas Haber Ajansı’na anlatan Ömer Çoban, “Marketten çıkıp eve gidiyordum. Çöpün yanında siyah bir çanta gördüm, ağır olduğunu fark ettim. Açınca altın ve para çıktı. Hemen eve koşup anneme söyledim, annem de ‘Hiç düşünmeden emniyete teslim et’ dedi. Ben de gidip teslim ettim” ifadelerini kullandı.

Torunuyla gurur duyduğunu dile getiren 68 yaşındaki İhsan Çoban ise, “Torunumun bu davranışı bizi onurlandırdı. Babası inşaat işçisi, yedi çocuğa bakıyor. Buna rağmen eline geçen parayı sahiplenmek yerine emniyete teslim etmesi çok büyük bir erdemdir” dedi.

Ömer’in bu örnek davranışı hem ailesinden hem de kamuoyundan büyük takdir toplarken, yetkililer gençlerin dürüstlüğünün toplum için en önemli değerlerden biri olduğuna dikkat çekti.