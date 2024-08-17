Malatya’da düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen 11 ilde yürütülen yeniden inşa çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, yıl sonuna kadar en az 200 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceğini ve 2025 yılına kadar depremin tüm izlerinin silineceğini vurguladı.

Kurum, deprem felaketinin ardından bölge halkıyla birlikte olduklarını belirterek, "Biz, Malatya ve diğer deprem bölgelerinde yaşanan acıyı paylaştık, birlikte ağladık ama aynı zamanda birlikte ayağa kalktık. Bugüne kadar 76 bin yeni konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettik. Hedefimiz, Eylül ayı sonuna kadar 24 bin konutu daha tamamlayarak toplamda 100 bin konuta ulaşmak. 2025 yılı sonuna kadar ise inşaatı devam eden 296 bin 755 konutun tamamını teslim edeceğiz" dedi.

"Hiçbir vatandaşımızın elini bırakmadık"

Bakan Kurum, depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirtti. "Bizim önceliğimiz, deprem bölgelerinde güvenli ve sağlam konutlar inşa ederek vatandaşlarımızı güvence altına almak. Bu süreçte hiçbir vatandaşımızın elini bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. 2025 yılı bittiğinde, depremin izlerini hep birlikte sileceğiz" diye konuştu.

"Güçlü Türkiye yolunda ilerliyoruz"

Kurum, Türkiye’nin geleceği için çalıştıklarını ve her alanda büyük mücadeleler verdiklerini ifade ederek, "Bizim meselemiz, sadece şehir kurmak değil, o şehirlerde mutlu insanlar yetiştirmektir. Türkiye’yi büyütmeye kararlıyız ve bu yolda atılan her adım, milletimizin refahı için atılmaktadır," dedi. Ayrıca, AK Parti’nin 23. kuruluş yıl dönümüne atıfta bulunarak, "Biz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yıldır milletimiz için çalışıyoruz ve bu süreçte Türkiye’nin güçlü devrini başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazze’ye destek mesajı

Konuşmasında, Filistin halkına destek vermeye devam edeceklerini de belirten Kurum, "Biz zulmün ve zalimin karşısındayız. Gazze’nin şanlı direnişine dualarımızı gönderiyoruz. Gazze, Malatya’dır; Malatya, Gazze’dir. Yaşasın özgür Gazze, yaşasın özgür Filistin" dedi.