Çanakkale'nin Eceabat ilçesi sınırlarında yer alan Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 15 Ağustos’ta çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yangına müdahale etmek üzere bölgeye intikal eden Eceabat Orman İşletme Şefi Ahmet Yüksel, görev esnasında trafik kazası geçirmesine rağmen, sadece birkaç saatlik tedavi sonrası tekrar görevine döndü ve yangınla mücadeleyi sürdürdü. Çanakkale Ruhu'nu bir kez daha yaşatan Yüksel, yangınla mücadelesine devam etti.

Yangına müdahale sırasında kaza geçirdi

Yangının çıktığı ilk dakikalarda hızla olay yerine gitmek isteyen Eceabat Orman İşletme Şefi Ahmet Yüksel, Bigalı köyü yolu üzerinde başka bir araçla çarpıştı. Kazada Yüksel ve iki personeli hafif şekilde yaralandı. İlk müdahalesi Eceabat Devlet Hastanesi'nde yapılan Yüksel, daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. Kafası ve elleri sargılı olarak taburcu edilen Yüksel, dinlenmesi gerektiği önerilerine rağmen, sadece 7 saat sonra tekrar yangın bölgesine döndü.

Çanakkale Ruhu'nu yaşattı

Yaralı haliyle görevinin başına dönen Yüksel, yangına ekip arkadaşlarıyla birlikte müdahale etti. Bu cesur tavrı, 109 yıl önce Çanakkale Savaşları'nda cephede mücadele eden kahraman Mehmetçiklerin fedakarlığını hatırlattı. Yüksel, "Bu topraklar için binlerce can verilmişken, kendi sorumluluk alanımdaki bu yangından ayrılmak vicdanıma el vermedi" dedi.

Yangın kontrol altına alındı

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre illerden gelen ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu 24 saat içinde kontrol altına alındı. Yangına havadan 9 uçak, 12 helikopter, karadan ise 69 araç ve 450 personel müdahale etti. Yüksel, yangın söndürüldükten sonra da soğutma çalışmalarına katıldı.

"Biz yangın savaşçılarıyız"

Eceabat Orman İşletme Şefi Ahmet Yüksel, yangınla mücadele konusunda ekip arkadaşlarıyla birlikte gösterdikleri fedakarlığı vurgulayarak, "Biz yangın savaşçılarıyız. Elimizden ne gelirse yeşil vatan için onu yapmak istiyoruz. Özellikle bu kutsal topraklarda faydalı bir şeyler yapabiliyorsak, ne mutlu bize" dedi.