Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Tıp Fakültesi açılış törenine katıldı. 'Cerrahi ve Etik' dersinde konuşan Bakan Memişoğlu, “Hekimlerin yurtdışına gidişi konusu çok spekülatif bir konu. Herkes bir şey söylüyor ama sayılara baktığınız zaman öyle çok da abartı bir sayı yok, onu bilmenizi istiyorum. Böyle bir negatif algı var” dedi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Tıp Fakültesi Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Memişoğlu, 'Cerrahi ve Etik' konulu açılış dersinde tıp fakültesi öğrencilerine konuşma yaptı.

Sorularını yanıtlayan Bakan Memişoğu, hekimlerin yurt dışına gitmesi konusundaki soruya “Hekimlerin yurtdışına gidişi konusu çok spekülatif bir konu. Herkes bir şey söylüyor ama sayılara baktığınız zaman öyle çok da abartı bir sayı yok, onu bilmenizi istiyorum. Böyle bir negatif algı var. Hekim sisteminin dışına çıkmaya çalışıyor, dünyada da böyle. Özellikle Covid'den sonra. Covid'de çok büyük bir yoğunluktan sonra, haklı olarak doğal olarak, hekim biraz depresyona giriyor. Çünkü düşünün ki; Covid'de herkes evinde birbiriyle temas kurmazken sağlıkçılar ölümle mücadele eden bir gruptu. Doğal olarak depresyona girdi sağlıkçılar, dünyada da böyle. Bizim bunu sanki herkes dışarı gidiyormuş gibi bir algıya dönüştürmememiz lazım. Önemli olan oraya gidenlerin, giderse ki; gitmesinin de belki faydası var, giden insanların bizim buradaki değerlerimizden kopmamasını sağlamamız lazım” diyerek cevaplandırdı.

TTB: “İyi Hal Belgesi” için başvuru 11 yılda 60 kat arttı

Önceki Sağlık Bakanı Fahretin Koca, 22 Aralık 2023'te yurt dışına hekim göçüyle ilgili "2022'de 450 hekim yurt dışına gitmişti, 55'i geri döndü. 16 Aralık itibarıyla 2023'te yurt dışına giden hekim sayısı 395. Hem gidenlerin sayısı azaldı hem de 28 hekim geri döndü. Beyaz Reform sonuçlarını gösteriyor. Öte yandan, iyi hal belgesi alan her hekimin yurt dışına gittiğini iddia edenler toplumu özellikle yanıltıyor" dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) verilerine göre ise özellikle son üç yılda yurt dışına taşınmak isteyen doktor sayısında büyük artış var. 2012'de sadece 59 doktor yurt dışına taşınma amacıyla başvurmuşken 2021’in ilk 11 ayında bu sayı bin 200’ü geçti.

2023’ün Aralık ayında 3 bin 25 doktorun “İyi Hal Belgesi” almak için başvurduğunu duyuran TTB'nin yaptığı açıklamada “İyi Hal Belgesi başvuru sayısının 11 yılda 60 kat artarak yıllık 3 bini aşması, hem Sağlık Bakanının açıkladığı verilerin doğru olmadığını hem de ‘Beyaz Reform’un herhangi bir çözüm üretmediğini açıkça göstermektedir” denilmişti.