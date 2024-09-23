Eski milli basketbolcu Asım Pars, Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde ölü bulundu.

Kalesija polisinden yapılan açıklamada, Bosna Hersek asıllı Türk basketbolcu Pars'ın cansız bedeninin evinde bulunduğu ve intihar ettiği belirtildi.

Tuzla Kantonu İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğünden gelen açıklamada, "Bugün saat 10.40 civarında Kalesija Polis Karakolu, Asım'ın Tojsici'de bulunan evinde intihar ettiğine dair bir ihbar aldı. Polis memurları, Asım'ın kendini asarak intihar ettiğini doğruladı." ifadeleri yer aldı. Açıklamada, intiharın nedeninin daha sonra belirleneceği aktarıldı.