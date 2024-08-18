Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, maymun çiçeği salgınıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirerek, Türkiye’de şu ana kadar hiçbir vakanın tespit edilmediğini açıkladı. Dün akşam bir televizyon kanalına konuk olan Memişoğlu, bilim kurulunun oluşturulduğunu ve olası bir salgın durumunda gerekli tüm tedbirlerin planlandığını belirtti.

“Maymun Çiçeği Türkiye’de görülmedi”

Maymun çiçeği virüsünün 20 yıldır Kongo’da var olduğunu ve yeni bir hastalık olmadığını vurgulayan Bakan Memişoğlu, Türkiye’de bu hastalığın 2024 versiyonuna dair herhangi bir tanının konulmadığını ifade etti. Ayrıca, virüsün hızlı bulaşabilen bir tür olduğunu ancak Türkiye’de şu an için bir alarm durumunun söz konusu olmadığını dile getirdi.

“Tüm planlarımız hazır”

Bakan Memişoğlu, virüsün yayılma ihtimaline karşı bilim kurulunun rehberlik ettiğini ve Dünya Sağlık Örgütü’nün önerilerine uygun olarak hazırlıkların yapıldığını belirtti. Memişoğlu, “Testinden aşısına kadar her türlü önlemi alıyoruz. Şu ana kadar bir vaka yok ve inşallah da olmayacak,” dedi.

“Alarmda olan biziz, milletimiz rahat olsun”

Halkın endişe etmemesi gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, bakanlık olarak her türlü tedbiri aldıklarını ve Türkiye’de COVID-19 sürecinde elde edilen başarının, bu tür hastalıklarla mücadelede de tekrar edileceğini söyledi.

Memişoğlu, sağlık sisteminin olası bir salgına karşı tam donanımlı olduğunu ifade ederek, “Biz alarmdayız, toplumun alarmda olmasına gerek yok,” dedi.

Türkiye’nin aşı üretim kapasitesi artıyor

Ayrıca, aşı üretimi konusunda Türkiye’nin ilerlediğini belirten Memişoğlu, 9 farklı aşıyı ülke içinde üretmeye başlayacaklarını açıkladı. Bu sayede, Türkiye’nin aşı tedarikinde dışa bağımlılığının azalacağını ifade etti.

Bakan Memişoğlu’nun açıklamaları, Türkiye’nin sağlık alanındaki hazırlıklarını ve tedbirlerini gözler önüne sererken, vatandaşların salgın konusunda rahat olmaları gerektiğini vurguladı.