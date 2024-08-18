Konsept çalışmaları 2017 yılında başlayan HÜRJET, motorunu ilk kez 2 Şubat 2023’te çalıştırdı ve 25 Nisan 2023’te ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Şu anda Amerikan General Electric’in F404-GE-102 motorunu kullanan HÜRJET, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan T-38 ve akrobasi gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerini almayı hedefliyor.

Seri üretime doğru

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Farnborough Airshow’da yaptığı açıklamada, HÜRJET için 17 adet eğitim uçağı üretim sözleşmesinin bulunduğunu ve 2025 yılında ilk teslimatın yapılmasının hedeflendiğini belirtti. Ancak bu hedefin zorlayıcı olduğunu ifade eden Demiroğlu, teslimatların 2026 yılına sarkabileceğini söyledi.

Motor tedarik süreci

HÜRJET’in motorları için Amerika Birleşik Devletleri Kongresi’nden onay bekleniyor. TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, bu sürecin uzayabileceğini ancak önemli bir sorun yaşanmasını beklemediklerini belirtti.

HÜRJET’in teknik detayları

HÜRJET, 9,5 metre kanat açıklığı, 13,6 metre uzunluğu, ve 1,4 Mach azami hızıyla dikkat çekiyor. 45.000 feet servis tavanına sahip olan uçak, +8 G/-3 G limitlerinde uçabiliyor ve 2222 kilometre menzile ulaşabiliyor. Toplamda 2721 kilogram yük taşıma kapasitesi bulunan HÜRJET, hem eğitim hem de hafif taarruz görevlerinde kullanılabilecek