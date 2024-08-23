Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Hatay’da gerçekleştirdiği AFAD Koordinasyon Merkezi ziyareti sırasında M-Çiçeği Virüsü hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, Türkiye’de bu virüsle ilgili herhangi bir vakaya rastlanmadığını vurguladı.

Türkiye’de M-Çiçeği Virüsü vakası yok

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, M-Çiçeği Virüsü ile ilgili olarak Türkiye’de şu ana kadar tanısı konmuş herhangi bir hastanın bulunmadığını belirtti. "Şu ana kadar tanısı konulmuş bir hastamız, hastalığımız yok. İnşallah da olmaz. Olursa da üstesinden geleceğimizi bilmenizi istiyorum," şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı’ndan güvence

Bakan Memişoğlu, halkı bilgilendirerek herhangi bir olumsuz durumda sağlık sisteminin gereken önlemleri alacağını ve bu tür bir hastalıkla başa çıkma yeteneğine sahip olduklarını ifade etti. Bu açıklama, halkın virüsle ilgili endişelerini gidermeyi amaçlıyor.