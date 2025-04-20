Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, 2025 yılında devreye alınan denetim seferberliği çerçevesinde '2’nci Genel Teftiş' süreci başlatıldı. Bu kapsamda, 12 ilde toplamda 105 hastane denetim altına alındı.

53 müfettiş eş zamanlı denetimlerde görevlendirildi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, denetim süreci için 53 müfettiş görevlendirildi. Teftiş Kurulu Başkanlığı, denetimleri eş zamanlı olarak gerçekleştirecek. Bu denetimlerde, özellikle acil sağlık, poliklinik, hasta hakları hizmetleri, ameliyathane, merkezi sterilizasyon birimleri, yoğun bakım hizmetleri gibi kritik alanlara öncelik verileceği belirtildi.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı için hedef: Etkin ve verimli sağlık hizmeti

Sağlık Bakanlığı, 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' modeli çerçevesinde, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini hedefliyor. Denetimlerle, Türkiye’nin sağlık sistemine ilişkin gelişim sağlanması ve 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonuna katkı sunulması amaçlanıyor.

İnsan odaklı ve güvenilir sağlık hizmeti için denetimler artarak sürecek

Bakanlık, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak, halkın sağlık hizmetine erişimini sağlamak ve hasta güvenliğini temin etmek amacıyla denetimleri sürdürüyor. 'Rehberlik, Teftiş ve Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesi' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda bu çalışmaların yapılacağı belirtildi.