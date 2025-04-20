DEM Parti, Adalet Bakanı ile yapılacak görüşmenin Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu ve Pervin Buldan’ın hastane yoğunluğu nedeniyle grup başkanvekilleri tarafından yapılacağını açıkladı. Parti, ayrıca İmralı heyetinde Önder’in yerine yeni bir ismin geleceği iddialarına da son verdi.

Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarı yırtılması nedeniyle 16 Nisan’da başarılı bir operasyon geçirdi. Önder, tedavi sürecine yoğun bakımda devam ediyor ve sağlık durumu kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor.

İmralı heyetindeki değişiklik iddiaları yalanlandı

DEM Parti, İmralı heyetinde Sırrı Süreyya Önder’in yerine yeni bir ismin geleceği iddialarını yalanlayarak, partinin gündeminde bu konuya dair herhangi bir tartışma olmadığını belirtti. Parti açıklamasında, "İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder’in hastanedeki yoğun bakım tedavisi sürüyor. Partimiz bütün kurullarıyla hastanede umutlu bekleyişini sürdürüyor ve arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in en kısa sürede iyileşerek kaldığı yerden devam edeceğine inanıyoruz.

Bu konuda partimiz, kamuoyu çok büyük bir hassasiyet gösterirken, ne yazık ki gerçek bilgilere dayanmayan spekülatif haberler de yayılmaktadır. Öncelikle DEM Parti İmralı Heyetine Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir. Partimiz bu konuyu gündemine alıp tartışmamıştır, partimizin birinci önceliği yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in sağlığına kavuşmasıdır. Ayrıca Adalet Bakanı ile görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık sorunu ve Pervin Buldan'ın da hastane yoğunluğu sebebiyle Grup Başkanvekillerimiz tarafından yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.