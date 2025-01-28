Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası’nın açıkladığı Ocak ayı sektörel enflasyon beklentileri verisinin ardından, enflasyon beklentilerinin iyileşmeye devam ettiğini ancak halen yüksek olduğunu belirtti. Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinin hızlanacağını ve önümüzdeki dönemde bu düşüşün daha da destekleneceğini ifade etti. Şimşek, kalıcı bir enflasyon düşüşü için kararlılıkla devam edilen programların olumlu sonuçlar vereceğini de ekledi.

Bakan Şimşek, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin sürdüğünü belirtirken, "Enflasyon beklentileri, dezenflasyon sürecinin hızlanması için kritik öneme sahiptir" dedi. Merkez Bankası'nın açıklanan Ocak ayı sektörel enflasyon verileri sonrası değerlendirmede bulunan Şimşek, yüksek beklentilerin hala sürdüğünü, ancak önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşün hızlanacağını öngördüklerini söyledi. Bakan, bu sürecin, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

"Kararlılık sonuç vermeye devam edecek"

Bakan Şimşek, hükümetin enflasyonla mücadelede kararlılıkla uyguladığı programların, Türkiye'nin ekonomisinin temel dengelerini güçlendireceğini ifade etti. Şimşek, "Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek, vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" dedi. Bu açıklama, enflasyonun kontrol altına alınması adına hükümetin atacağı adımların etkisini artırmayı amaçlayan bir mesaj olarak değerlendirildi.

Şimşek, mevcut enflasyon beklentilerinin yüksek olmasının temel nedenlerine değindi. Ekonomik dengeyi sağlayabilmek için yapılan reformlar ve uygulanan politikaların zaman alabileceğini belirten Şimşek, yine de vatandaşların alım gücünü artırma hedefiyle bu sürecin sürdürüleceğini söyledi. Türkiye’nin küresel ekonomik koşullar ve iç talep faktörleri de enflasyon beklentilerini etkileyen diğer önemli unsurlar olarak öne çıkıyor.

Alım gücünün artacak

Bakan Şimşek, gelecekte enflasyon oranlarının düşmesiyle birlikte vatandaşların alım gücünün de artacağına dair umut verdi. Bu çerçevede, hükümetin ekonomiyi stabilize etmek için yaptığı adımların zaman içinde daha fazla olumlu etki yaratacağını belirtti. Enflasyonun kalıcı bir şekilde düşürülmesiyle, Türkiye'nin ekonomik büyüme hedeflerine de ulaşması bekleniyor.