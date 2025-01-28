Manisa Büyükşehir Belediyesi, yıllardır çözülemeyen içme suyu ve altyapı sorunlarına çözüm üreterek, köylerin yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Saruhanlı ilçesine bağlı Gökçeköy Mahallesi, 47 yıl sonra ilk defa sağlıklı bir içme suyu altyapısına kavuştu.

Eski altyapı sorunlara yol açıyordu

Gökçeköy Mahallesi'nde yıllar önce Köy Hizmetleri tarafından döşenen altyapı boruları, zamanla büyük sağlık problemlerine yol açtı. Eskiden içme suyu ve kanalizasyon hattı aynı güzergâhta yer alıyordu. En ufak bir patlak durumunda iki su hattı birbirine karışarak, mahalle sakinlerinin sağlık sorunları yaşamasına sebep oluyordu.

Yeni altyapı ile sağlık sorunları son buluyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, köyde 47 yıllık içme suyu hattı sorununu çözüme kavuşturdu. 1.400 metrelik yeni içme suyu hattı döşenerek, eski altyapı tamamen yenilendi. Ayrıca, abone bağlantıları da sağlıklı bir şekilde yeniden kuruldu. Bu sayede, mahalle halkı, yıllardır yaşadığı sağlık sorunlarından kurtulmuş oldu.

Mahalle muhtarından Başkan Zeyrek’e teşekkür

Gökçeköy Mahallesi Muhtarı Ramazan Özkan, altyapı çalışmaları için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e teşekkür etti. Özkan, "Bu 47 yıllık özlem Ferdi Başkan sayesinde sona erdi. Artık köyümüzde sağlık sorunu yaşanmayacak. Eski sistemde su ve kanalizasyon hattı aynı noktadan geçiyordu, bu da çok büyük sorunlara yol açıyordu. Artık bu problem ortadan kalktı," dedi.

Mahalle sakinlerinden Başkan Zeyrek'e teşekkür

Mahalle sakinleri de yeni altyapı çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hamza Özçelik, "Eski altyapıda en büyük problemimiz, lağım suyunun içme suyuna karışmasıydı. Şimdi bu sorun ortadan kalktı. Başkanımıza teşekkür ederiz," şeklinde konuştu. Ramazan Şener ise, "1971'de 300 metre altyapı vardı. O günden sonra hiçbir yenileme yapılmamıştı. Başkanımıza çok teşekkür ederiz," diyerek memnuniyetini ifade etti.