Bakan Şimşek, uluslararası finansal kuruluşlarla yapılan çalışmaların somut adımlara dönüştüğünü belirterek, kalkınma odaklı projelerin uygun koşullarla desteklendiğini vurguladı.

Finansman detayları

Bakan Şimşek, bu yıl yaklaşık 2,9 milyar dolar değerinde uzun vadeli finansman sağladıklarını ve bu fonların çoğunun deprem sonrası altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanıldığını ifade etti. Sağlanan finansman, sürdürülebilirliği destekleyen, ihracatçıların yeşil dönüşümünü ve reel sektörün güçlenmesini hedefleyen projeler için ayrılmıştır.

Onaylanan ve imza aşamasındaki projeler

Şimşek, Dünya Bankası tarafından onaylanan 1,9 milyar dolarlık dört projenin imzalanmak üzere olduğunu bildirdi. Bu projeler:

Taşkın ve kuraklık tedbirlerinin alınması

Kamu binalarının enerji verimliliğinin artırılması

Deprem bölgesinde küçük sanayi sitelerinin yeniden inşası

Kadınlar ve gençlerin yeşil sektörlerdeki işlere erişimlerinin artırılması

Ayrıca, İslam Kalkınma Bankası ve Uluslararası İslami Ticaret Finans Kuruluşu aracılığıyla toplam 250 milyon dolar değerinde kaynak sağlanması çalışmaları devam etmektedir. Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan deprem bölgesindeki kara yollarının iyileştirilmesi için 200 milyon dolar, İslam Kalkınma Bankası'ndan ise okulların desteklenmesine yönelik 165 milyon doların sağlanması için son aşamaya gelinmiştir.

Orta koridor demir yolu geliştirme projesi

Bakan Şimşek, ayrıca Orta Koridor Demir Yolu Geliştirme Projesi kapsamında yapılan çalışmaların sürdüğünü ve reel sektörün güçlendirilmesi, kalkınma odaklı altyapı yatırımlarının finansmanı için uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin devam edeceğini belirtti. Bu kaynakların Türkiye'ye ve şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ilkelerine duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu ifade etti.