Bonservisi elinde bulunan 21 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu Brahima Diarra, yıllık ücret konusundaki anlaşmanın tamamlanması halinde hafta sonu Sivasspor ile sözleşme imzalamak üzere Sivas'a gelecek. Transfere ilişkin kulüpten kısa sürede açıklama yapılması bekleniyor.

Brahima Diarra'nın ariyeri

Son olarak İngiltere 3. Lig ekibi Huddersfield Town'da forma giyen Diarra, daha sonra takımdan ayrılarak kulüpsüz kaldı. Profesyonel futbol hayatında 61 maçta mücadele eden Diarra, bu süreçte 1 gol ve 6 asistle oynadı. Orta saha oyuncusu olarak görev yapan Diarra, genç yaşına rağmen sahada gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Kulüpten beklenen açıklama

Sivasspor'un Diarra transferine ilişkin kısa sürede resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Transferin gerçekleşmesi halinde, Diarra'nın takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başlaması ve sezon öncesi hazırlık kampına katılması planlanıyor.