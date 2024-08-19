Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Vergi Denetim Kurulu (VDK) ile birlikte yürütülen dijital dönüşüm çalışmalarını açıkladı. Şimşek, yeni teknolojik sistemlerle vergi denetimlerinin elektronik ortama taşınacağını belirtti. Bu adım, vergi sisteminin etkinliğini artırmayı ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi güçlendirmeyi hedefliyor.

Elektronik denetim ve iletişim kolaylıkları

Şimşek, vergi müfettişleriyle mükellefler arasındaki tüm görüşmelerin elektronik ortamda gerçekleşeceğini ve tutanakların dijital olarak alınacağını duyurdu. Yeni sistemle, vergi incelemeleri için mükelleflerin fiziki olarak denetim binalarına gelmeleri gerekmeyecek. Yurt dışında bulunan mükellefler de dahil olmak üzere, tüm denetim süreçleri video konferans ve diğer elektronik araçlar üzerinden yürütülecek.

Milli ekonomiyi destekleyen yerli sistemler

Bakan Şimşek, kullanılacak sistemlerin yerli yazılımlarla tedarik edileceğini ve tüm verilerin Bakanlık sunucularında tutulacağını belirtti. Bu sayede, yabancı firmaların bulut hizmetlerinden ve uluslararası telekonferans uygulamalarından kaynaklanabilecek veri güvenliği sorunlarından kaçınılmış olacak.

Kağıt kullanımı sona eriyor

Yeni sistemle birlikte, kağıt, toner ve yazıcı kullanımından kaynaklı giderlerin sıfıra indirileceği, tüm vergi denetimi süreçlerinin tamamen dijital bir ortamda gerçekleştirileceği ifade edildi. Ayrıca, müfettişlerin ve mükelleflerin seyahat ve konaklama masraflarının azaltılması, kamu hizmetlerinin kesintisiz sunulması hedefleniyor.

Eğitim ve uzlaşmalar elektronik ortamda

Yeni sistem, e-uzlaşma ve e-izah süreçlerini de kapsayacak. Mükelleflerin elektronik ortamda izahda bulunabilmeleri ve uzlaşma süreçlerinin dijital ortamda gerçekleştirilmesi sağlanacak. Ayrıca, dış kurumların eğitim taleplerinin elektronik ortamda karşılanması ve vergi bilincinin artırılması öngörülüyor.