Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, üç gün süren kıyasıya mücadelelerle tamamlandı. Güreşlere 76 başpehlivanın da aralarında bulunduğu bin 711 güreşçi katıldı. Finalde Erkan Taş ile karşılaşan Enes Doğan, kısa sürede rakibine üstünlük sağlayarak başpehlivanlığı kazandı ve altın kemerin sahibi oldu.

Kıran kırana mücadeleler

Güreşlerin son gününde, baş boyunda İsmail Balaban'ı mağlup eden Enes Doğan ile Yusuf Can Zeybek'i yenen Erkan Taş, finalde altın kemer için karşı karşıya geldi. Enes Doğan, rakibi Erkan Taş’ı hızlı bir şekilde tuş ederek güreşlerin galibi oldu. İkinci Erkan Taş olurken, İsmail Balaban ve Yusuf Can Zeybek üçüncülüğü paylaştı.

Yoğun katılım

Güreşlere, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, CHP İl Başkanı Erden Köybaşı, Güreş Ağası Kemal Aydın, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Güreşleri yakından takip eden Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, organizasyonun büyük bir başarıyla tamamlandığını belirterek, “Kurtdere Er Meydanımız üç gün boyunca dolup taştı. Pehlivanlar Şehri Balıkesir'de, nice şampiyonlar yetiştirmek en büyük hedeflerimizden biri. Ata sporumuz yağlı güreşleri daha yukarıya taşımaya kararlıyız” dedi.

Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık ise Türkiye’nin en önemli güreşlerinden birine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, Başkan Ahmet Akın’a ve organizasyonun tüm destekçilerine teşekkür etti.

"Bu sahaya 13 yaşında ayak bastım"

Başpehlivan Enes Doğan, başarısının ardından yaptığı açıklamada, “Allah'ıma şükürler olsun. Bu sahaya 13 yaşında ayak bastım. Kurtdereli Er Meydanı’nın bu yılki havası bir başkaydı. Balıkesirlilere ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.