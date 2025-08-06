Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin enflasyon konusunda iyileşme sürecinde olduğunu belirterek, 2025 yılında enflasyonun Merkez Bankası’nın tahmin aralığında, yani yüzde 19-29 bandında tamamlanacağını söyledi. Şimşek, 2026’da enflasyonun yüzde 20’nin altına ineceğini, 2027 yılında ise tek haneli seviyelere gerileyeceğini açıkladı.

Reuters’a değerlendirmelerde bulunan Şimşek, dezenflasyon sürecinin planlanan rota doğrultusunda ilerlediğini vurguladı. Para politikası, talep yönetimi, kur dengesi ve beklenti kanallarının dezenflasyona güçlü destek sağladığını söyleyen Bakan, maliye politikasındaki artan eşgüdümün de bu çabayı tamamladığını ifade etti. Ancak petrol fiyatları, ek gümrük vergileri ve işlenmemiş gıda fiyatlarının yukarı yönlü risk oluşturduğu uyarısında bulundu. Bu risklere karşı gerekli adımların atılacağını belirten Şimşek, enflasyondaki düşüşün kesintiye uğramasına izin verilmeyeceğini kaydetti.

Ekonomide geçici bir yavaşlama beklendiğini aktaran Şimşek, bu yıl ekonomik büyümenin Orta Vadeli Program’daki (OVP) yüzde 4 hedefinin biraz altında kalabileceğini söyledi. Büyümedeki yavaşlamanın sert iniş değil, geçici bir duraklama olduğunu belirten Bakan, çıktı açığının ikinci çeyrek itibarıyla negatif bölgede kalmaya devam edeceğini ve yıl sonunda da bu görünümün korunacağını ifade etti.

Bütçe tarafında ise gelirlerin beklentilerin altında kalacağını, ancak harcamalarda mali disiplinin korunacağını vurguladı. Şimşek, bütçe açığının milli gelire oranının yıl sonunda yüzde 3.9 civarında gerçekleşmesinin beklendiğini, bunun vergi gelirlerindeki zayıflıktan kaynaklandığını söyledi.

Hedefler büyük

Dış finansman alanında da önemli adımlar atıldığını kaydeden Şimşek, 2023 ve 2024 yıllarında uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan kaynakların toplam 17.4 milyar dolara ulaştığını belirtti. Bu yıl da yaklaşık 7 milyar dolarlık finansman temin edildiğini açıklayan Bakan, Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası ile yapılan iş birlikleri sayesinde önümüzdeki üç yılda 40 milyar doları aşan dış finansman sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Şimşek, ekonomik reformların etkilerinin artık daha görünür hale gelmeye başladığını belirterek, verimlilik odaklı reformların sanayi, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm alanlarında somut adımlarla sürdüğünü kaydetti. Hedeflerinin, küresel değer zincirlerinde üst sıralara yükselen, cari fazla veren ve sürdürülebilir ekonomik yapıya sahip bir Türkiye inşa etmek olduğunu dile getirdi.

Son olarak, göreve geldikleri günden bu yana uygulanan ekonomik programın dış kırılganlıkları azalttığını ve makro-finansal istikrarı güçlendirdiğini söyleyen Şimşek, “Artık kalıcı ve sürdürülebilir yüksek büyüme için sağlam bir zemine sahibiz, Türkiye ekonomisi pozitif bir döngüye girmiş durumda” dedi.