Gömeç Belediyesi tarafından bu yıl 4. kez düzenlenecek olan Zeytin Dalı Kültür, Sanat ve Barış Festivali, 9-16 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin adresi yine Kız-Ko Sahili olacak. Sanat, kültür ve müziği barış temasıyla bir araya getiren etkinlik, hem Gömeç halkına hem de bölgeyi ziyaret eden tatilcilere açık olacak.

Festivalde her yaşa uygun etkinlikler yer alacak

Festival boyunca tiyatro gösterileri, konserler, atölye çalışmaları, sergiler ve söyleşiler düzenlenecek. Her yaştan katılımcıya hitap edecek etkinliklerle dolu festival programı, ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor. Etkinliklerin tamamı halka açık ve ücretsiz olacak.

Belediye Başkanı'ndan davet

Gömeç Belediye Başkanı, 9-16 Ağustos tarihleri arasında Kız-Ko Sahili'nde düzenlenecek festivale tüm vatandaşları ve Gömeç misafirlerini davet etti. Başkan, festivalin Gömeç’in sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Festival bölge turizmine katkı sağlıyor

Gömeç Zeytin Dalı Kültür, Sanat ve Barış Festivali, her yıl artan ziyaretçi sayısıyla bölgenin tanıtımına katkı sağlıyor. Yerel üreticilerin de festival süresince kurulan stantlarda ürünlerini tanıtma ve satma fırsatı bulduğu etkinlik, aynı zamanda yerel ekonomiye de destek oluyor.

Etkinlik takvimi belediye sayfasından takip edilebilecek

Festival programı ve detaylı etkinlik takvimi, Gömeç Belediyesi'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Katılımcıların etkinlik saatlerini buradan takip etmeleri mümkün olacak.