Paket, çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi, serbest bölgelerde vergi istisnasına sınırlama ve kayıt dışılıkla mücadele gibi önemli düzenlemeler içeriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM'ye sunulan 53 maddelik yeni vergi paketine ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı. Şimşek, paketin "çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması" ilkesine göre hazırlandığını ve dar gelirli vatandaşa yönelik herhangi bir yük getirmediğini vurguladı.

Yeni vergi paketi, vergi adaletini güçlendirmeyi, kayıt dışılıkla mücadele etmeyi ve vergi gelirlerini artırmayı hedefliyor. Pakette yer alan önemli düzenlemeler şunlar:

Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi

Yıllık konsolide hasılatı 750 milyon euroyu aşan çok uluslu şirketler, düşük vergileme yapılan ülkelerdeki şube ve iştirakleri üzerinden asgari yüzde 15 kurumlar vergisine tabi tutulacak. Bu düzenleme, OECD'nin kurallarına uyumlu olarak hazırlandı ve Türkiye'de faaliyet gösteren 2 bin 134 çok uluslu şirket işletmesini etkileyecek.

Yurt içi asgari kurumlar vergisi

Kurumlar vergisi mükelleflerinin ödeyecekleri vergi, beyan ettikleri kazancın indirim ve istisnalar düşülmeden önceki tutarının yüzde 10'undan az olamayacak. Yeni işe başlayanlardan 3 yıl asgari vergi alınmayacak, mevcut yatırım teşvik belgesi olan mükelleflerin hakları korunacak.

Yap-işlet-devret modeline kurumlar vergisi

Yap-işlet-devret modeli ile kamu özel işbirliği projelerinden elde edilen kazançlara kurumlar vergisi oranı yüzde 30'a çıkarılacak.

Serbest bölgelerde vergi istisnasına sınırlama

Serbest bölgelerdeki üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlara tanınan kurumlar vergisi istisnası, sadece ihracat gelirleri ile sınırlandırılacak. Yurt içine yapılan satışlardan elde edilen kazançlar vergiye tabi olacak.

Gelir ve kurumlar vergisi kesintisi

Ticari kazanç elde eden gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine yapılan bazı ödemelere gelir ve kurumlar vergisi kesintisi getirilecek. Kapsama alınacak ödemeler Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek.

Cezalarda etkinlik artırılacak

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları artırılacak. Başkasına ait POS cihazı veya IBAN kullananlara ağır cezalar uygulanacak. Kayıt dışı faaliyetlere artırımlı vergi ziyaı cezası getirilecek.

Bakan Şimşek'ten açıklamalar

Bakan Şimşek, yeni vergi paketinin kayıt dışılığı önleyeceğini, vergide etkinlik, adalet ve verimliliği sağlayacağını ve vergi güvenliğini önceliklendireceğini belirtti. Ayrıca, paketin dar gelirli vatandaşa yönelik herhangi bir yük getirmediğini ve ilerleyen dönemlerde vergilendirilmemiş alan bırakılmaması amacıyla çalışmaların devam edeceğini ifade etti.