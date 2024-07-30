TÜİK’in yeni nüfus projeksiyonlarına göre, Türkiye'nin nüfusu 2080'de 76,8 milyon olacak. 100 milyonluk hedef hayal oldu.

Nüfus projeksiyonlarındaki değişim

2018 yılında TÜİK, Türkiye'nin 2040 yılında 100,3 milyon ve 2080 yılında 107,1 milyon kişilik bir nüfusa ulaşmasını öngörmüştü. Ancak 2023 yılında yapılan güncellemede, nüfusun 2030 yılında 88,2 milyon, 2040 yılında 91,5 milyon, 2060 yılında ise 93,1 milyona yükseledikten sonra 2080'de 86,5 milyon, 2100'de ise 76,8 milyon kişiye düşeceği tahmin edildi.

Senaryoların kapsamı

Yeni projeksiyonda yüksek ve düşük senaryolar da sunulmuş durumda:

Yüksek Senaryo: 2080 yılında 101,7 milyon

2080 yılında 101,7 milyon Düşük Senaryo: 2080 yılında 72 milyon

2100 yılı için ise:

Yüksek Senaryo: 100,6 milyon

100,6 milyon Düşük Senaryo: 54,2 milyon

Yaşlı nüfusun artışı

Yaşlı nüfus oranı 2023 yılında yüzde 10'un üzerine çıktı. Ana senaryoya göre, bu oran 2050 yılında yüzde 23,1, 2075 yılında yüzde 31,7 ve 2100 yılında yüzde 33,6 olacak. Çalışma çağındaki nüfus oranının ise 2050'de yüzde 61,9, 2075'te yüzde 55,9 ve 2100'de yüzde 54,6’ya düşmesi bekleniyor.

Demografik fırsat penceresi

"Demografik fırsat penceresi" olarak adlandırılan dönemin kapanması öngörülüyor. Çocuk ve yaşlı nüfus oranlarının belirli sınırların altına düşmesi beklenen bu dönem, 2030'un ilk yarısında yaşlı nüfus oranının yüzde 15’i aşmasıyla kapanacak.