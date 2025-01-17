Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılına ilişkin enflasyon beklentisini yeniden değerlendirerek, önemli bir revizyon yapıldığını açıkladı. Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 27,1'e gerilemesini beklediklerini duyurdu.

Dezenflasyon süreci ve beklentilerdeki iyileşme devam ediyor

Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ve beklentilerin 12 aydır düşüş gösterdiğini ifade etti. Şimşek, 2024 yılı itibarıyla yıllık enflasyonun 20 puan azaldığını ve piyasa katılımcıları anketine göre 2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 27,1 seviyelerine gerilemesinin öngörüldüğünü belirtti.

Enflasyon beklentisi önceki tahminlere göre büyük revizyon geçirdi

Bakanın açıklaması, 2024 Kasım ayında açıklanan yüzde 21’lik enflasyon tahmininin büyük bir farkla, yüzde 29,04 oranında revize edildiğini gözler önüne serdi. Bu durum, ekonominin çeşitli alanlarında yapılan değişikliklerin etkisiyle oluşan bir iyileşmenin göstergesi olarak yorumlanıyor.

Merkez Bankası da enflasyon beklentisini yükseltmişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı kasım ayında yaptığı açıklamada, 2025 yılı için enflasyon beklentisini yüzde 21 olarak güncellemişti. TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2024 ve 2025 yılı için enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 21 olarak yukarı yönlü güncellediklerini duyurmuştu.

Enflasyon tahminlerinin zamanla artışı

TCMB'nin yaptığı revizeler, enflasyon tahminlerinin 2024 için önce yüzde 36'dan yüzde 38'e, ardından yüzde 44'e yükseldiğini ve 2025 için yüzde 14 olan tahminin de yüzde 21’e revize edildiğini gösteriyor. Bu değişiklikler, özellikle ücretli çalışanlar arasında endişelere yol açmış durumda.

Revizelerin ekonomik yansıması ve çalışanlar üzerindeki etkisi

Yılın başından önceki dönemde asgari ücret zammı ile birlikte yapılan açıklamalarda 2024 yılı enflasyonu göz ardı edilerek 2025 için yapılan yüzde 21'lik beklenti ön plana çıkmıştı. Bu durum, 2024 yılı enflasyonunun göz ardı edilmesiyle birlikte, işçi ve memur kesimi için karamsar bir hava yaratmış görünüyor.