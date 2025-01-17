Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Çevre Yolu'nun 2. etabı açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Yeni ve mevcut projelerden bahseden Erdoğan, projelerin yakın zamanda biteceğini söyledi. Erdoğan ayrıca yolların daha güvenli hale getirildiğinin de altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya​ Çevre Yolu'nun 2. etabı açılış töreninde konuştu. Konya Çevre Yolu'nun en önemli yatırımlarından biri olduğunu belirten Erdoğan​, "Yeni projeler yakın zamanda bitecek. Yollarımızı daha güvenli hale getirdik. Konya'yı Akdeniz'e en kestirme yoldan bağlayan Demirkapı tünelini hizmete açtık" ifadelerini kullandı.

"En önemli yatırımların başında geliyor"

Konya'nın şehir içi ve dışındaki merkezi konumunu güçlendirecek karayolu yatırımlarının devam edeceğini aktaran Erdoğan, "İlk kısmı 22, ikinci kısmı 46, üçüncü kısmı 54 km olmak üzere 122 km uzunluğundaki çevre yolu şehrimize kazandırdığımız en önemli yatırımların başında geliyor" diye konuştu.

"Hızlı ve güvenli trafik akışını sağlayacağız"

Türkiye​'de turizm ve ticaret merkezlerine hızlı ve güvenli trafik akışını sağlayacaklarını belirten Erdoğan, "Şehrimizin ekonomik, sosyal ve ticari gelişimine de kayda değer katkılar yapacağız" dedi.

"Yıllık toplam 6 milyar lira tasarruf edilecek"

Yapılan yollarla birlikte akaryakıttan yıllık 6 milyar TL tasarruf edileceğini söyleyen Erdoğan, "44 bin adet fidan diktik. İkinci kısmın geriye kalan 16 km'lik bölümde çalışmalar devam ediyor. İnşallah yakın zamanda onu da tamamlıyoruz. 30 kilometrelik kesim ile mevcut yol üzerinden 40 km kat edilen ulaşımı 10 kilometre kısaltmış oluyoruz. Seyahat süresini 49 dakikadan 17 dakikaya düşürüyoruz. Böylece zamandan 4.6 milyar lira, akaryakıttan 1.4 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 6 milyar lira tasarruf edeceğiz" ifadelerini kullandı.