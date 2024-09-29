Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tüm esnaf ve işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar kullanması ve kredi ya da banka kartı ile ödeme kabul etmesi gerektiğini vurguladı. Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yürütülen çalışmaları değerlendirdi ve bu konuda önemli bilgiler paylaştı.

Bakan Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla birçok uygulamanın hayata geçirildiğini belirtti. Perakende mal ve hizmet sunan işletmelerde, banka kartlarıyla ödeme yapabilen POS cihazları ile fiş düzenleyen ödeme kaydedici cihazların birleştirildiğini hatırlattı. Bu yeni nesil cihazların, kredi kartıyla yapılan ödemelerde slip ve fişin tek belge olarak çıkmasını sağladığını belirtti.

Eski cihaz kullanımı ve ceza uygulamaları

Bakan, bazı mükelleflerin hala eski nesil cihazlar kullanmaya devam ettiğini ve bu durumun çözülmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Geçen yıl sonunda yayımlanan tebliğ ile 1 Temmuz 2024 tarihine kadar tüm mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz almasının zorunlu hale getirildiğini kaydetti.

Şimşek, "Perakende mal ve hizmet sunan tüm esnaf ve işletmeler yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak ve kredi ya da banka kartıyla ödeme kabul etmek zorundadır. GİB tarafından yapılan denetimlerde bu kurallara uymayan mükelleflere özel usulsüzlük cezaları kesilmektedir," dedi. Ayrıca, bazı işletmelerin yüksek banka komisyon oranlarını gerekçe göstererek nakit ödemeye kıyasla daha yüksek tutarlar talep ettiğini belirtti.

Vatandaşlara ihbar hakkı

Bakan Şimşek, yüksek tutarlı fark istenmesi durumunda vatandaşların bunu GİB'e ihbar edebileceğini belirtti. "Banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme imkanı sunulmayan veya yüksek tutarlı fark istenen vatandaşlar, Gelir İdaremize ihbar edebilir. Denetim yapılacak ve gerekli cezai işlemler uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, GİB'in, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz almak zorunda olmasına rağmen sadece POS cihazı sunan bankalara da ceza kesildiğini belirtti. Ceza tutarının son kanun değişikliğiyle 200 bin liraya yükseltildiğini ve her yıl yeniden değerleme oranı ile artırılacağını açıkladı.

Hedef, kayıt dışı ekonomiyi durdurmak

Bakanlığın, perakende ticaretteki kayıt dışı ile mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü dile getiren Şimşek, bu çalışmaların vergi adaletini ve etkinliğini artırmayı amaçladığını belirtti.