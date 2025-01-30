Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Özel Okullar Derneği'nin Antalya'da düzenlediği "23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu"nun açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Yeşil pasaport gündemde

Özel okullarda görev yapan öğretmenlerin özlük haklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, bu öğretmenlere yeşil pasaport verilmesinin gündemlerinde olduğunu belirtti. Yaklaşık 200 bin öğretmeni kapsayabilecek bu düzenleme, eğitimciler tarafından olumlu karşılandı.

"Özel okul, kamu okulu ayrımı yok"

Konuşmasında özel okulların da kamu hizmeti sunduğuna vurgu yapan Tekin, "Bu ülkede özel okul, kamu okulu diye bir ayrım yok. Her ikisi de kamu hizmeti görüyor. Biz de bu hizmetin sağlıklı yürütülmesi için üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

Özel okullara sıkı denetim

Bakan Tekin ayrıca, özel okullarda fahiş fiyat uygulayan, öğretmenlerin özlük haklarını ihlal eden ve kayıt dışı para talep eden kurumlara karşı sıkı denetimlerin süreceğini belirtti.

Bakan Tekin, "2024-2025 eğitim öğretim yılına 734 bin 884 derslikle başladık. 2002-2003 eğitim öğretime 540 bin öğretmenle başladık. Şu anda 1 milyon 239 bin öğretmenimiz var. Eğitim öğretim süreçlerini birlikte yürütüyoruz" dedi.

Tekin, 2002'de 2 bin 395 özel okul içerisinde FETÖ'nün sayıca az da olsa sektörü domine eden bir yapısı olduğunu belirterek, "Bence burada teşekkürü hak ettiğimiz bir başka konu da sizleri FETÖ vesayetinden kurtarmış olduk, bu da önemli bir adımdı" diye konuştu.