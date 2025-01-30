ABD'nin başkenti Washington'da, Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında trajik bir kaza meydana geldi. American Airlines'a ait, içinde 60 yolcu ve 4 mürettebat bulunan Bombardier CRJ700 tipi yolcu uçağı, iniş yaklaşması sırasında Sikorsky UH-60 Black Hawk model askeri helikopterle havada çarpıştı. Askeri helikopterde 3 personel bulunuyordu.

Kazadan kurtulan yok

Çarpışmanın ardından her iki hava aracı da Potomac Nehri'ne düştü. Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ekipleri, nehirden 28 kişinin cansız bedenini çıkardı. Yetkililer, kazadan kurtulan olmadığını belirtti.

Kaza öncesinde, hava trafik kontrol kulesinin askeri helikopteri sivil uçak konusunda uyardığı, ancak helikopterin uçağın rotasına girdiği tespit edildi. American Airlines CEO'su, "Uçak, piste normal yaklaşım esnasında helikoptere çarptı. Helikopterin neden orada olduğunu bilmiyoruz." şeklinde açıklama yaptı.

"Pilot sorunu olduğunu düşünüyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Maalesef kurtulan olmadı. Helikopter uçağı görebiliyordu. Olabilecek en açık havaydı ve iniş ışıkları yanıyordu. Bir pilot sorunu olduğunu düşünüyorum." dedi. Ayrıca, kazanın detaylı bir şekilde araştırılacağını belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve Ronald Reagan Havalimanı, cuma gününe kadar uçuşlara kapatıldı. Yetkililer, olayın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.