Eğitim öğretim yılı başlangıcı

Bakan Tekin, yeni eğitim öğretim döneminin ilk dersinin 'Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Mücadelesi' konusu ile açılacağını belirtti.

Mesleki eğitimde yenilikler

Tekin, mesleki eğitimin güçlendirilmesi amacıyla sektörle ortak projeler, yeni okul modelleri ve eğitim reformlarını açıkladı. Mesleki eğitim mezunlarının istihdamını artırmak için dört yeni okul modeli hayata geçirilecek.

Deprem bölgesinde yeni derslikler

Depremden etkilenen illerde 19 bin 784 yeni derslik yapılacağını ve eğitim kapasitesinin artırılacağını duyurdu. 5 bin 787 derslik bu hafta itibarıyla hizmete girdi.