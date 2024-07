Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yedi yıl önce Tunceli'de terör örgütü tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen Öğretmen Necmettin Yılmaz için anma mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz için mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Bugün, hain terör örgütünün zulmüne göğüs gererek milletimizin istikbali ve ülkemizin bağımsızlığı için canını veren Öğretmen'imiz Necmettin Yılmaz'ın şehadetinin yedinci yılı.



Genç yaşta, tertemiz yüreği ve Türkiye sevdasıyla bu mukaddes topraklar için şehit düşen Necmettin Öğretmen'imizin hatırası, milletimizin kalbinde daima yaşayacak; cesareti ve fedakârlığı, vatanımızı her türlü tehdide karşı koruma kararlılığımızı pekiştirecektir. Necmettin Öğretmen ve tüm şehitlerimizin adı vatanımızın her köşesinde, öğrencilerimizin zihinlerinde ve gönüllerinde ebediyen yaşayacaktır.



Millî Eğitim Bakanlığı olarak şehit öğretmenlerimizin bıraktığı emanetlere sahip çıkmak, onların canlarını feda ettiği aziz değerleri yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda millî bir borçtur. Şehitlerimizin idealleri ve hasletlerini sonsuza dek koruyacak ve her bir Türk evladına aktaracağız.



Bu vesileyle, eğitim camiamıza ve milletimize bir kez daha taahhüt ediyoruz: Şehitlerimizin bıraktığı manevi miras, bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecek ve her adımda onların aziz hatıralarıyla ilerleyeceğiz. Devraldığımız bu mukaddes görevle genç nesillerimize vatan sevgisini, birliği ve beraberliği nakşetmeye devam edeceğiz.



Necmettin Öğretmen'imiz ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz, ruhları şad olsun..."

Kaynak: igf