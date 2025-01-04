Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargıda dijital dönüşüm kapsamında hayata geçirilen e-Tebligat uygulamasının büyük tasarruf sağladığını duyurdu. Bakan Tunç, 2023 yılında 67 milyon elektronik tebligat gönderilerek 6 milyar lira tasarruf elde edildiğini belirtti.

2019’dan bu yana büyük kazanç

2019 yılında hayata geçirilen e-Tebligat sistemi ile bugüne kadar toplam 253 milyon 308 bin 267 tebligat elektronik ortamda gönderildi. Böylece 15 milyar 125 milyon lira tasarruf sağlandı.

Doğaya katkı sağlandı

Uygulama sayesinde 8 bin 920 ton kağıttan tasarruf edilirken, yaklaşık 151 bin 646 ağacın kesilmesinin önüne geçildi. Dijitalleşmenin çevreye olan olumlu etkisi de dikkat çekti.

Dijitalleşme yargıyı hızlandırıyor

Bakan Tunç, e-Tebligat sistemi sayesinde hem yargı süreçlerinin hızlandığını hem de posta masraflarının ciddi oranda düştüğünü ifade etti. Uygulamanın vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırdığını belirten Tunç, dijital dönüşüm projelerinin devam edeceğini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Tunç, yargıda dijital dönüşümün önemli bir parçası olan e-Tebligat ile binlerce ağacın kesilmekten kurtarıldığını belirtti.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen proje ve uygulamalara büyük önem verdiklerini vurgulayan Yılmaz Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak teknolojiyi yakından takip ediyor, dijital dönüşüm ile adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve verimliliğini artırıyoruz. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz proje ve uygulamalarla işlemleri hızlandırıyor, zamandan, kaynaklardan ve masraflardan tasarruf sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, "E-Tebligat ile 2024 yılında 67 milyondan fazla tebligat muhataplarına elektronik ortamda iletildi. Bir yılda 39 binden fazla ağacı kesilmekten kurtaran uygulama ile 6 milyar liradan fazla tasarruf sağladık." bilgisini paylaştı.