Manisa Büyükşehir Belediyesi, son dönemde art niyetli kişilerce yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı halkı uyararak, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için dikkatli olmalarını çağrısında bulundu.

Dolandırıcılar belediyenin adını kullandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile, dolandırıcıların belediye adı kullanarak "turistik gezi daveti" adı altında vatandaşları dolandırmaya çalıştığını duyurdu. Belediyenin adıyla sosyal medya ve telefon aracılığıyla yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

İtibar etmeyin!

Açıklamada, dolandırıcıların kendilerini belediye çalışanı olarak tanıtarak, çeşitli bahanelerle para talebinde bulundukları ifade edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu tür şahıslara kesinlikle itibar edilmemesini ve dolandırıcılıkla karşılaşıldığında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi gerektiğini belirtti.