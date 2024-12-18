Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti ve terör örgütü elebaşının İmralı'daki olası görüşmesi için, "Bütçe görüşmeleri bittikten sonra karar alınabilir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'deki bütçe görüşmeleri için Meclis Genel Kurulu salonuna gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

DEM Parti'nin Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşmek için Adalet Bakanlığına yaptığı yazılı başvuruyla ilgili soruyu

TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmeleri bittikten sonra karar verileceğini söyleyen Bakan Tunç, "Bütçe görüşmeleri bittikten sonra karar alınabilir. Müsait zamanı belirleyeceğiz, sabretmemiz gerekecek" ifadesini kullandı.

Tunç, gazetecilerin, Öcalan ile görüşecek isimlerle ilgili sorusunu ise "O konuda bir şey söyleyemiyoruz şu anda" diye yanıtladı.