Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, uzun süredir gündemde olan Balatçık Dağ Mahallesi’nde kentsel dönüşüm sürecini başlatmak için önemli bir adım attı. Mahalle sakinleriyle gerçekleştirilen toplantıda, bölgenin riskli alan ilan edilerek tapu ve altyapı sorunlarının çözülmesi hedeflendiği açıklandı.

Kentsel dönüşüm başlıyor

Balatçık Dağ Mahallesi’nde kentsel dönüşüm sürecinin hızlanması için Çiğli Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na riskli alan ilanı talebini bir kez daha iletti. Projenin ilk adımı olarak, hazine arazilerinde bulunan evlerin tapu sorunlarının çözülmesi ve vatandaşların haklarını koruyacak bir garantörlük sisteminin oluşturulması planlanıyor.

Belediye bürokratları, meclis üyeleri ve mahalle halkının katıldığı bilgilendirme toplantısında, Başkan Yıldız ve teknik ekip, sürecin detaylarını aktararak mahalle sakinlerinin sorularını yanıtladı.

“Müteahhitlere teslim etmeyeceğiz”

Toplantıda konuşan Başkan Onur Emrah Yıldız, belediyenin garantörlük görevini üstleneceğini vurgulayarak: “Dağ Mahallesi’nde altyapı ve doğalgaz eksikliklerini biliyoruz. Bölgenin sorunlarını çözmek için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Görev sürem boyunca kentsel dönüşüm sorununu çözmek için çalışacağım” dedi. Başkan Yıldız, çocuklar için park yapımına ve yolların asfaltlanmasına yönelik çalışmalara hemen başlayacaklarını da ifade etti.

Vatandaşlardan teşekkür ve talepler

Balatçık Dağ Mahallesi Güzelleştirme, Yaşatma, Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Halis Akar, toplantının önemine değinerek, yıllardır beklenen sürecin bir an önce başlaması gerektiğini belirtti. Akar, “Bugün burada bilgilendirme yaparak yanımızda oldunuz. Sorunlarımızın çözümü için somut adımlar görmek istiyoruz” diye konuştu.

Yerinde dönüşüm ile haklar korunacak

Çiğli Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Harun Balcı, dönüşüm sürecinin mahalle sakinlerinin taleplerine göre şekilleneceğini belirtti. Balcı, bölgedeki binaların ada veya parsel bazında dönüşümü için halkın görüşlerine başvurulacağını ve sürecin şeffaf bir şekilde ilerleyeceğini söyledi. Balcı, “14.97 hektarlık alanın riskli ilan edilmesi için talebimizi yineledik. Vatandaşlarımızın haklarını koruyarak yerinde dönüşüm gerçekleştireceğiz” diye aktardı.