TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı.

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında tutulan Sırrı Süreyya Önder’in, tedaviye yanıt vermediği ve nörolojik tablosunun giderek kötüleştiği öğrenildi. Önder, bugün saat 16.10’da çoklu organ yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi.

Bakan Tunç: “Ruhu şâd, mekânı cennet olsun”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, vefat haberinin ardından sosyal medya platformu X üzerinden bir başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Tunç mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Merhum Sırrı Süreyya Önder; samimi kişiliği, insani yönü, birçok konuda sergilediği uzlaşmacı tavrı ve terörsüz bir Türkiye idealine katkı sunma gayretiyle daima hatırlanacaktır. Ruhu şâd, mekânı cennet olsun. Ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun.”