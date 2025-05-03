DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Son dakika gelişmesi ile TBMM Başkanvekili ve DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Hastaneden yapılan açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliğinden saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir" denildi.

Vefatının ardından "Sırrı Süreyya Önder kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları araştırma konusu haline geldi. Kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden biri olan Önder'in siyasi geçmişi, mesleki kariyeri ve özel yaşamına dair detaylar araştırılıyor. İşte, Sırrı Süreyya Önder'in yaşam öyküsü ve siyasetteki rolüne ilişkin detaylar…

Sırrı Süreyya Önder kimdir?

Sırrı Süreyya Önder, Türk siyasetçi, yönetmen, senarist ve gazetecidir. Hem sanat hem de siyaset dünyasında aktif rol almış olan Önder, özellikle son yıllarda milletvekili olarak Türkiye gündeminde sık sık yer almaktadır. 1962 yılında Adıyaman'da dünyaya gelen Sırrı Süreyya Önder, 2025 yılı itibarıyla 63 yaşındadır. Aslen Adıyamanlı olan Önder, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen güçlü bir kültürel geçmişe sahiptir.

Sırrı Süreyya Önder, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda eğitim almıştır. Üniversite yıllarında edindiği birikim, hem sanat kariyerine hem de siyasi çizgisine yön vermiştir. Sırrı Süreyya Önder'in kamuoyunda tanınmasını sağlayan önemli çalışmalardan biri, senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı "Beynelmilel" adlı sinema filmidir. Bu film ile birçok ödül kazanmış ve toplumsal sorunlara sanatsal bir perspektiften yaklaşmıştır.

Sırrı Süreyya Önder, aktif siyasi kariyerine 2011 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili seçilerek başlamıştır. Daha sonra Halkların Demokratik Partisi (HDP) çatısı altında görev almış, çözüm süreci döneminde aktif rol oynamıştır. Barışçıl söylemleri ve muhalif duruşuyla tanınan Önder, TBMM'de çeşitli komisyonlarda görev almış, çok sayıda konuşma ve önerge sunmuştur.

Sırrı Süreyya Önder evli mi? Çocuğu var mı?

Siyasi kariyeri kadar özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Sırrı Süreyya Önder'in evli olup olmadığı ve çocuk sahibi olup olmadığı merak ediliyor. Sırrı Süreyya Önder, 1991 yılında Halide Tülay Demirsöz ile evlenmiştir. Ancak bu evlilik uzun sürmemiş, çift 1995 yılında boşanmıştır. Boşanmanın ardından Sırrı Süreyya Önder bir daha evlenmemiştir. Bu evlilikten bir kızı olan Sırrı Süreyya Önder'in Ceren Önder adında 1991 doğumlu bir kızı bulunmaktadır. Ceren Önder, 2015 yılında Emre Abay ile evlenmiştir.