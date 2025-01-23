Denizli Büyükşehir Belediyesi, "Oyuncağını Paylaşır Mısın?" sosyal sorumluluk kampanyası ile evlerde kullanılmayan oyuncakları başka çocuklara ulaştırıyor. Kampanya kapsamında, bağışlanan oyuncaklar, Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezlerinde toplanarak ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.

Küçük bir oyuncak, büyük bir mutluluk

Kampanya ile çocuklar arasında paylaşma duygusunun geliştirilmesi amaçlanıyor. "Evlerde artık oynanmayan oyuncakların bir başka arkadaşını sevindirebileceğini unutmayın" çağrısıyla duyurulan kampanya, hem çocukların hem de ailelerin gönlünde yer ediniyor.

Nasıl destek olabilirsiniz?

Denizlililer, yeni ya da kullanılmış oyuncaklarını Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezlerine teslim ederek bu anlamlı projeye katkı sağlayabilir.