Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın amcası ve Tavşantepe Köyü Muhtarı S.G. tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tutuklamanın tedbir olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Narin'in kaybolduğu günden bu yana arama çalışmaları geniş çapta sürüyor. S.G., 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı. Şu ana kadar yapılan aramalarda, kaybolan çocuğa ait izlere rastlanamadı.

"Soruşturma devam ediyor"

Soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni bir açıklama geldi. Bakan Tunç, "Şüphe vardı, tutuklama kararı tedbirdi. Soruşturma devam ediyor. Kimsenin şüphesi olmasın. En ince detaylarına ulaşıncaya kadar yargımız, savcılığımız gerekli incelemeleri yapacağız." dedi.