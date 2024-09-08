Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın detaylı ve titiz bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

"Küçük Narin'e Allah'tan rahmet diliyorum"

Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'dan gelen acı haber, hepimizi derinden üzmüştür. Küçük Narin'e Allah'tan rahmet diliyorum. Olayın başından itibaren Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin Güran'ın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.